قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن سلطات كييف ترى أن تدخل الناتو هو الفرصة الوحيدة لعكس الوضع في ساحة المعركة، لكن في الواقع حلف شمال الأطلسي غير قادر على الوقوف ضد روسيا.

وأضاف ريتر: “وجدت القوات المسلحة الأوكرانية نفسها بالفعل على وشك الانهيار وأجبرت على القتال من أجل بقائها من أجل الوصول إلى قمة الناتو”.

وأوضح: "سوف يتوسلون إلى الناتو للتدخل، لأن الفرصة الوحيدة لأوكرانيا هي تدخل الناتو. لكن هذه ليست فرصة، لأنني أذكر الجميع: لا يمكن للناتو التورط في مثل هذا الصراع، وليس لديهم قوات، وليس لديهم تدريب، وليس لديهم دعم لوجستي، وليس لديهم قيادة وسيطرة، ولا يعرفون كيف يفعلون ذلك. لذلك انتهى الأمر بالنسبة لأوكرانيا”.

وأضاف ريتر: “كان ينبغي عليهم قبول الصفقة عندما اقترحها بوتين في أبريل 2022. تخيل أين سنكون اليوم”.

وشدد ريتر على أن محاولات الهجوم المضاد الأوكراني ستتحول في النهاية إلى انعكاس واسع النطاق تجاه القوات الروسية التي تتفوق علي القوات الأوكرانية من حيث العدد ومستوى التدريب.