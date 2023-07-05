قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يخطط للهجوم بأي ثمن، على الرغم من الخسائر الفادحة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال سوسكين: "من أجل الهجوم، عليك أن تقتل الجيش. تم تكليف زيلينسكي بمهمة الهجوم، وهو يريد أن ينجزها، ولكن لن يتمكن من ذلك".

وأضاف: “إذا استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية القوات الرئيسية في المعارك، فسيؤدي ذلك إلى تدمير جميع الوحدات الجاهزة للقتال التي بقيت مع كييف”.

وفي وقت سابق، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن سكان أوكرانيا يجب أن يغادروا البلاد في الصيف.

وقال سوسكين: "لن يحدث شيء جيد… الآن الصيف قادم، تأقلموا. الصيف سوف يسير بسرعة، الخريف سيكون فظيعا".

وأضاف أن “الجيش الأوكراني لن ينجح في شن هجوم مضاد، لأنه ليس لديهم ما يهاجمون به، لا توجد طائرات ولا صواريخ ولا شحنات عنقودية أو حتى طائرات هجومية بدون طيار”.

وأوضح سوسكين: “يحتاج زيلينسكي إلى توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار مع روسيا، وإبرام هدنة والبدء في التحضير لأوكرانيا لانتخابات رئاسية جديدة”.