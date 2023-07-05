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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث استراتيجي يقترح منح روسيا ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا للناتو لإنهاء الأزمة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال أبو بكر باذيب الباحث بالشأن الاستراتيجي، إن مطالب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي ارتفعت في الفترة الماضية للضغط على الغرب من اجل الحصول على الدعم العسكري لتدريب قواته، والحصول على الأسلحة مثل راجمات الصواريخ والدبابات والطائرات إف 16.

وأضاف باذيب خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي لا يملك سوى المزيد من الضغط، على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي، حتى على الناتو تحديدا للانضمام إليه.

ولفت إلى أن الناتو ليس هو من يملك قرار ضم أوكرانيا، هناك تسوية ستفضي إليها الحرب، والحرب لن تقف ما بين عشية وضحاها، وتتم التسوية على الجانب الروسي، وأنا أتصور أن فرنسا وألمانيا تمارس جهود للوصول إلى حل سياسي.

عدم ضم أوكرانيا إلى الناتو

وأوضح أن أحد الخيارات التي يمكن أن تقديمها للروس من أجل الانسحاب من الأراضي الاوكرانية والدخول في تسوية حقيقية لإحلال السلام، هو تقديم وعود إلى الروس أنهم لن يعودوا للتفكير بضم أوكرانيا إلى الناتو.

فلادمير زيلنسكي الدعم العسكري الناتو الرئيس الأوكراني أوكرانيا

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