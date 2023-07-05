خبير في الشأن الأمريكي: أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو قبل انتهاء الحرب

قال مسعود معلوف الخبير في الشأن الأمريكي، إن أوكرانيا متحمسة جدا وتريد فعلا أن تكون عضوا في الناتو، لأن ذلك يجعلها أقوى كثيرا في محاربتها للغزو الروسي لأراضيها.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا ستكون متحالفة مع 31 دولة في الناتو، وستفعل المادة الخامسة من نظام الحلف، لتصبح 31 دولة في الحرب ضد روسيا.

ولفت إلى أن الدول دول الأعضاء في الناتو اتفقوا على أن أوكرانيا لن تنضم رسميا إلى الناتو إلا بعد انتهاء الحرب، فهذه الدول لا تريد الآن أن تدخل في حرب مع روسيا.

انضمام أوكرانيا

وذكر أن الدول المحاذية لروسيا، مثل دول البلطيق وجمهوريات البلطيق الثلاث وبعض دول أوروبا الوسطى، متحمسة أكثر من الدول الأوروبية الأخرى للإسراع في انضمام أوكرانيا فور انتهاء الحرب، بينما الدول الأخرى مثل ألمانيا مترددة بعض الشيء وتريد أن تأخذ أوكرانيا بعض الوقت لتتجهز عبر خطة الانضمام للحلف.