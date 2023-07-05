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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن وقوع جميع البيانات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا في أيدي المخابرات الروسية

روسيا وأمريكا وأوكرانيا
روسيا وأمريكا وأوكرانيا

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصدر استخباراتي، بأن جميع البيانات التي تشاركها الولايات المتحدة مع أوكرانيا تقع في أيدي المخابرات الروسية.

وأوضحت “نيوزويك”، نقلًا عن المصدر الاستخباراتي، أن "خبراء الاستخبارات يقولون إن الاستخبارات الروسية نشطة للغاية في أوكرانيا، ومن المفترض أن كل شيء تقريبًا تشاركه الولايات المتحدة مع أوكرانيا يقع أيضًا في أيدي المخابرات الروسية".

ومنذ قليل، أكدت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن الولايات المتحدة حددت عملاء المخابرات الروسية في الحكومة والجيش الأوكرانيين.

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وحسب  “نيوزويك”، قال ضابط الاستخبارات، “لقد اكتشفنا عملاء استخبارات روس داخل الحكومة الأوكرانية وداخل الجيش، وكذلك في أجزاء أخرى كثيرة من السلسلة"، مؤكدا بكلماته التصريحات التي صدرت في الولايات المتحدة، لكن دون إعطاء أي تفاصيل أو تأكيد فعلي لذلك.

وأشار إلي أن أنشطة ضباط المخابرات الروسية سجلت في بلدان أخرى في أوروبا الشرقية.

وأوضحت “نيوزويك”، أن هناك أنشطة استخباراتية أمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن وكالة المخابرات المركزية تستخدم بولندا كمركز تتواصل من خلاله مع عملائها في روسيا وأوكرانيا.

الولايات المتحدة أوكرانيا المخابرات الروسية روسيا

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