قتال عنيف.. روسيا تعلن توجيه ضربات قاسية لـ الجيش الأوكراني بمحيط باخموت

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت ثلاث مجموعات من الجيش الأوكراني بالقرب من باخموت.

جاء بيان القوات المسلحة الروسية وسط تقارير متضاربة عن قتال عنيف في المنطقة.

ولم تدل الدفاع الروسية بأي تعليق في إحاطتها اليومية بشأن التقارير التي تفيد بانسحاب القوات الروسية من قرية كليششيفكا جنوب غرب باخموت، وهو ما نفاه مسؤول روسي في شرق أوكرانيا.

من جانبها، قالت أوكرانيا إن قواتها حققت “نجاحا جزئيا” في منطقة كليششيفكا.

وبالأمس، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن أوكرانيا تواصل تحقيق مكاسب جنوب باخموت بينما تواجه مقاومة شديدة في شمال المدينة الاستراتيجية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت ماليار، إن “روسيا تلقي بكل قواتها في محاولة لوقف تقدم كييف في المنطقة”، مضيفة أن “جنود موسكو يدفعون في اتجاه ليمان وسفاتوف وباخموت، وقد أقاموا دفاعا من ثلاثة مستويات في تلك المناطق للحصول على موطئ قدم”.

بدورها، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تحديثها اليومي، إن أوكرانيا تعزز مواقعها حول باخموت.