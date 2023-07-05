مفاجأة.. الكشف عن تورط المخابرات المركزية الأمريكية في حرب أوكرانيا

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، نقلا عن ضابط مخابرات رفيع المستوى، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أكدت أن عملائها يعملون في أوكرانيا.

وحسب “نيوزويك”، قال المصدر: "هل وكالة المخابرات المركزية على أراضي أوكرانيا؟… نعم”، مشيرا إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لا تتصرف "بشكل ضار”.

وأوضحت مصادر “نيوزويك”، أن أكثر من 100 شخص لا يعملون في البلاد في نفس الوقت.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول بـ المخابرات الأمريكية لمجلة نيوزويك، إن الولايات المتحدة تخشى من عواقب الهجمات التخريبية داخل الأراضي الروسية، لافتا إلى أن واشنطن لا تشجع مثل هذه الأعمال.

وأضاف المسؤول المخابراتي في تقرير مجلة نيوزويك، أن ما يحدث خارج ساحة المعركة في أوكرانيا هو الأهم الآن، مشيرا إلى أن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا جعل الوضع شائكا للغاية.