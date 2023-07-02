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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صائد الأسلحة النووية.. الولايات المتحدة ترسل سلاحا خطيرا إلى أوروبا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

أفادت تقارير غربية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة أرسلت طائرة التحكم الإشعاعي التابعة لسلاح الجو الأمريكي “بوينغ دبليوسي-135 كونستانت فينيكس” التي توصف أنها “صياد الأسلحة النووية” إلى أوروبا.

 

وبحسب تقارير بوابة “فينيو ديلو”، نقلا عن خدمة “Flightradar24” لمراقبة الطيران، وصلت الطائرة “WC-135R Constant Phoenix” إلى قاعدة خانيا الجوية الواقعة في جزيرة كريت.

 

وذكر التقرير أنه تم تصميم الطائرة لمراقبة الاختبارات النووية، وجمع عينات الهواء لاكتشاف وجود مواد مشعة فيها، وتتبع السحب المشعة، نظرًا لمهامها، اكتسبت “WC-135R” لقب “صياد الأسلحة النووية”.

 

ويأتي ذلك في ظل نشاط وتحذيرات نووية تشهدها أوروبا، بدءاً من مخاوف تحيط بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا والتي يقترب القتال بين القوات الروسية والأوكرانية منها، وسط تحذيرات روسية من “استفزاز نووي” أوكراني هناك.

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