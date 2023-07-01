مخاوف في أمريكا من شبكة اتصالات جديدة بـ مطارات الولايات المتحدة

أثارت شبكات الجيل الخامس الجديدة التي من المقرر أن تنشط بالقرب من المطارات الأمريكية الرئيسية يوم السبت مخاوف بشأن التداخل المحتمل مع أنظمة الطائرات حيث أبلغت شركات الطيران عن ترقيات بطيئة لأساطيلها، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الحركة الجوية.



ويلوح في الأفق اضطراب يمكن تصوره اعتبارًا من يوم السبت بسبب التنشيط المتوقع لشبكات 5G الجديدة من قبل مزودي الخدمة اللاسلكية حول المطارات الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



ولسنوات، خفف خبراء الطيران المخاوف بشأن التداخل المحتمل بين شبكات الجيل الخامس وأنظمة الطائرات، وخاصة الأدوات التي تستفيد من موجات الراديو لتقييم الارتفاع ، وهو أمر مفيد أثناء عمليات الهبوط في ظروف الرؤية السيئة.



في خطوة تجنبت اضطرابات الطيران المنتشرة على نطاق واسع العام الماضي ، تعاونت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مع شركات الطيران ، ونجحت في إقناع شركات الاتصالات بتأخير إطلاق خدماتها الجديدة.

وفي تدخل حاسم ، توسط الرئيس جو بايدن في حل وسط مع قادة صناعة الاتصالات ، حيث نظم تأجيل نشر إشارة 5G حول أكثر 50 مطارًا ازدحامًا في البلاد حتى 1 يوليو من هذا العام.

ووفرت هذه الخطوة لشركات الطيران عامًا إضافيًا لإجراء ترقيات مهمة للأسطول. ونتيجة لذلك ، ضمنت الاستراتيجية المنسقة انتقالًا سلسًا دون انقطاع ، وتجنب حدوث اضطراب محتمل في السفر الجوي.

وأعرب اللاعبون الرئيسيون في صناعة الطيران الأمريكية ، ألاسكا ، الأمريكية ، فرونتير ، ساوثويست ، ويونايتد ، عن أن أسطول طائراتهم بالكامل مجهز بمقاييس الارتفاع الراديوية ، وهي ضرورية لقياس الارتفاع ، ومصممة لتحمل تداخل 5G.