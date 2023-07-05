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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن أهمية موقف الصين لمواجهة تهديد نووي محتمل من روسيا

الرئاسة الأوكرانية
الرئاسة الأوكرانية

أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، أن موقف الصين "مهم" في مواجهة التهديد النووي محتمل من روسيا.

وقال أندري ييرماك، ردا على مقال من صحيفة "فاينانشال تايمز" حول تحذير الزعيم الصيني شي جين بينج الذي أبلغ به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هجوم نووي في أوكرانيا.

وقال بيرماك عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام" إن: "(هذا) موقف مهم لـ (الصين) فيما يتعلق بالتهديد النووي من الإرهابي الروسي المجنون".

وفي سياق أخر، فقد حذر الرئيس الصيني شي جين بيج دول منظمة شنجهاي للتعاون، من «الثورات الملونة» ومن «حرب باردة جديدة»، وذلك في كلمته أمام القمة الافتراضية للمنظمة التي تضم دولا عدة أبرزها الصين وروسيا والهند. وقال شي: «علينا أن نكون يقظين للغاية حيال إثارة القوى الخارجية حربا باردة جديدة وخلق مواجهة في المنطقة، وأن نعارض بحزم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية (للدول الأخرى) وإثارة ثورة ملونة لأي سبب كان».

وحض الرئيس الصيني على «بذل جهود لحفظ السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك»، وطلب من الدول الأعضاء «اتباع الطريق الصحيح وتعزيز تضامنهم وثقتهم المشتركة».

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