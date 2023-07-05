عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: روسيا تصف الهجوم الأوكراني على موسكو أمس بـ العمل الإرهابي

صدى البلد

سلط تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية والتي تتهم فيها القوات الأوكرانية بشن هجوم على العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء واصفة الهجوم بـ"العمل الإرهابي".
 

وأشارت الصحيفة في تقرير إخباري، إلى أن الجانب الروسي أعلن أن موسكو تعرضت لهجوم بما لا يقل عن خمس طائرات بدون طيار والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسي من إسقاطها أو تعطيلها جميعا وهو الهجوم الذي تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية في أحد أهم مطارات موسكو وهو مطار نوكوفو لعدة ساعات.


وأوضحت وزارة الدفاع، طبقا لما ذكره التقرير الإخباري، أن الهجوم لم يسفر عن أية إصابات، موضحا أن حركة الملاحة الجوية في مطار نوكوفو عادت إلى طبيعتها في الوقت الحالي.
 

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاورفا"إن استهداف نظام كييف لمنطقة تحوي بنية تحتية مدنية مثل المطارات والتي تستقبل رحلات جوية من دول أخرى يعد عملا إرهابيا جديدا يمارسه نظام كييف ضد روسيا، يجب على المجتمع الدولي إدراك أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي يقومون بتمويل نظام إرهابي في كييف".
 

وأضاف التقرير أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب أوكرانيا، موضحا أن كييف اعتادت عدم الإعلان عن مسؤوليتها عن أي هجوم داخل العمق الروسي أو في الأراضي التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية في أوكرانيا.
 

ولفت التقرير إلى أن الهجمات بطائرات بدون طيار داخل العمق الروسي ازدادت في الشهور الماضية بما في ذلك استهداف مبني الكرملين ذاته في مايو الماضي إلى جانب هجمات ضد منشآت نفطية روسية الشهر الماضي.
 

وتطرق التقرير في هذا السياق إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب استهداف مبنى الكرملين في مايو الماضي والتي أكد فيها أن الجانب الأوكراني يسعى لبث الذعر في نفوس الشعب الروسي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تلك الهجمات سوف تدفع روسيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية للتمكن من صد تلك الهجمات.
 

ويشير التقرير في الختام إلى تصريحات عمدة موسكو سيرجي سوبيانين التي أكد فيها أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من صد هجوم أمس الثلاثاء بالكامل وأنه تم تدمير جميع الطائرات المستخدمة في ذلك الهجوم.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والمتأخرات

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. ومؤتمر صحفي لإعلانها اليوم

نالوا حُسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة 3 حجاج من كفر الشيخ بالسعودية| شاهد

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

ترشيحاتنا

المالية: توحيد حساب ضرائب المرتبات يعزز التحول الرقمي

عبد الكريم يجتمع مع ممثلي منظمة اليونيدو لدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة

اشتروا الذهب بسرعة.. تراجع كبير في أسعار المعدن النفيس عالمياً

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا في منشأة للطاقة

ضربة قاصمة جديد للدولار الأمريكي.. ماذا حدث قبل عدة ساعات؟

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

شاهد.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط مياه كاليفورنيا الأمريكية

احذر من التعرض للشمس.. ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ