الجارديان: روسيا تصف الهجوم الأوكراني على موسكو أمس بـ العمل الإرهابي

سلط تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية والتي تتهم فيها القوات الأوكرانية بشن هجوم على العاصمة الروسية موسكو أمس الثلاثاء واصفة الهجوم بـ"العمل الإرهابي".



وأشارت الصحيفة في تقرير إخباري، إلى أن الجانب الروسي أعلن أن موسكو تعرضت لهجوم بما لا يقل عن خمس طائرات بدون طيار والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الروسي من إسقاطها أو تعطيلها جميعا وهو الهجوم الذي تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية في أحد أهم مطارات موسكو وهو مطار نوكوفو لعدة ساعات.



وأوضحت وزارة الدفاع، طبقا لما ذكره التقرير الإخباري، أن الهجوم لم يسفر عن أية إصابات، موضحا أن حركة الملاحة الجوية في مطار نوكوفو عادت إلى طبيعتها في الوقت الحالي.



من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاورفا"إن استهداف نظام كييف لمنطقة تحوي بنية تحتية مدنية مثل المطارات والتي تستقبل رحلات جوية من دول أخرى يعد عملا إرهابيا جديدا يمارسه نظام كييف ضد روسيا، يجب على المجتمع الدولي إدراك أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي يقومون بتمويل نظام إرهابي في كييف".



وأضاف التقرير أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب أوكرانيا، موضحا أن كييف اعتادت عدم الإعلان عن مسؤوليتها عن أي هجوم داخل العمق الروسي أو في الأراضي التي تقع تحت سيطرة القوات الروسية في أوكرانيا.



ولفت التقرير إلى أن الهجمات بطائرات بدون طيار داخل العمق الروسي ازدادت في الشهور الماضية بما في ذلك استهداف مبني الكرملين ذاته في مايو الماضي إلى جانب هجمات ضد منشآت نفطية روسية الشهر الماضي.



وتطرق التقرير في هذا السياق إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب استهداف مبنى الكرملين في مايو الماضي والتي أكد فيها أن الجانب الأوكراني يسعى لبث الذعر في نفوس الشعب الروسي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تلك الهجمات سوف تدفع روسيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية للتمكن من صد تلك الهجمات.



ويشير التقرير في الختام إلى تصريحات عمدة موسكو سيرجي سوبيانين التي أكد فيها أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من صد هجوم أمس الثلاثاء بالكامل وأنه تم تدمير جميع الطائرات المستخدمة في ذلك الهجوم.