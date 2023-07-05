الجيش البيلاروسي يناور على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش البيلاروسي نفذ تدريب تكتيكي خاص في ساحة تدريب بقرب حدود أوكرانيا، تم خلالها أخذ تجربة العملية العسكرية الخاصة لروسيا في الاعتبار.

وقالت الدفاع البيلاروسية، في بيان: “نفذ الجيش البيلاروسي تدريب تكتيكي خاص ومعقدة لإحدى وحدات لواء الهجوم 38 المنفصل للحرس المحمول جوا في ساحة تدريب بريست”.

وأضافت: “تم تنظيم القوات في سبع نقاط تدريب... ووضع الجنود إجراءات الاحتلال والمعدات الصحيحة لمنطقة التركيز، مع الأخذ في الاعتبار تجربتهم الخاصة، والتدريب في العمل على المهام القادمة باستخدام أسلحة الليزر في ظروف قريبة من القتال قدر الإمكان، وكذلك مرحلة إطلاق النار القتالي”.

وفي وقت سابق، قال قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرجي نايف، إن أوكرانيا تعزز مواقعها على الحدود مع بيلاروس بالقوات والمعدات.

وكتب نايف، عير “تليجرام”:” فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة حول محطة زابوريجيا النووية، تقرر تعزيز الحدود الشمالية لدولتنا، سواء بالأفراد أو المعدات العسكرية".

وأشار إلى أنه يتم بناء حواجز مضادة للدبابات على الحدود على مدار الساعة، ويتم إنشاء حقول الألغام وتعزيز خط الدفاع بأكمله.