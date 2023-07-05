نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يعلن شرط إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في غضون عدة أيام إذا توقفت الولايات المتحدة وأتباعها عن إرسال أسلحة إلى كييف، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح ميدفيديف: "في الناتو، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وتوابعها، أوقفوا شحن الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، وستنتهي العملية العسكرية الخاصة في غضون عدة أشهر، وإذا توقفوا عن شحن أسلحتهم الآن، فإن العملية الخاصة ستنتهي في غضون أيام فقط".

وأضاف: "أي حرب، حتى الحرب العالمية، يمكن أن تتوقف بسرعة كبيرة بالتوقيع على معاهدة سلام أو إذا فعل المرء ما فعلته الولايات المتحدة في عام 1945، عندما استخدمت أسلحتها النووية وقاذفاتها المدن اليابانية هيروشيما وناجازاكي".

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن الأعمال العدائية في أوكرانيا سمحت للحلفاء الغربيين باختبار أسلحتهم في مواجهة مباشرة مع الأسلحة الروسية.

وأوضح ريزنيكوف في تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن الأعمال العدائية في أوكرانيا سمحت للحلفاء الغربيين باختبار أسلحتهم في مواجهة مباشرة مع الأسلحة الروسية، لافتا إلى أن الدول الغربية يمكنهم الآن معرفة ما إذا كانت أسلحتهم تعمل، ومدى كفاءة عملها، وما إذا كانوا بحاجة إلى التحديث.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني: "بالنسبة للصناعة العسكرية في العالم، لا يمكنك اختراع ساحة اختبار أفضل من الذي يحدث الآن في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تجربة السلاح الغربي بمواجهة السلاح الروسي تخضع لمراقبة دقيقة من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهند والصين، وكذلك الدول التي تشتري أسلحة من روسيا.