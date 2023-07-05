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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تحذير عاجل من روسيا بشأن هجوم أوكراني محتمل على محطة زابوروجيا النووية

محطة زابوريجيا للطاقة
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تخطط لشن هجوم إرهابي على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مع عواقب محتملة تؤثر على العالم بأسره.

وأوضحت زاخاروفا في تصريحات لإذاعة سبوتنيك، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيشن هجومًا إرهابيًا على محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا يريان أن هذا الهجوم يمثل خطرا.

وأضافت زاخاروفا أنه إذا حدث أي شيء وتم هذا الهجوم، فسوف يتأثر كل شيء في العالم من الهواء والماء والغذاء، لافته إلى أنه من الواضح أن زيلينسكي يسعى لاستخدام هذا العامل لأغراضه الإرهابية المتطرفة.

وفي وقت سابق، حذر رينات كارتشا، مستشار الرئيس التنفيذي لشركة روستوم للطاقة النووية الروسية، من أن أوكرانيا ستحاول مهاجمة محطة زابوروجيا للطاقة النووية ليلة 5 يوليو عن طريق إسقاط الذخائر المليئة بالنفايات المشعة المستخرجة من محطة الطاقة النووية بجنوب أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ادعى الرئيس الأوكراني أن روسيا كانت تخطط لهجوم إرهابي على المنشأة النووية، حيث أبلغ الولايات المتحدة والبرازيل والهند والصين، وكذلك دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بشأن هذه المؤامرة المزعومة، لكنه لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه. 

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ومن جانبه، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيجور كليمينكو، إن أوكرانيا ستجري تدريبات وتنظم مراكز أزمات في حالة حدوث تسرب إشعاعي محتمل من زابوروجيا.

وعلى الجانب الآخر، دحض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، هذه المزاعم الأوكرانية ووصفها بأنها كذبة أخرى.

كما قال مستشار الرئيس التنفيذي لشركة روستوم للطاقة النووية الروسية، إن تصريحات زيلينسكي قد تشير إلى أن كييف تخطط لشن هجوم إرهابي على محطة زابوروجيا في محاولة لجر حلف الناتو بالكامل إلى الصراع.

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