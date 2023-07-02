عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل للمستشار الألماني بشأن محطة زابوروجيا النووية

محطة زابوروجيا للطاقة
محطة زابوروجيا للطاقة النووية

دعي المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إلى ضمان أمن محطة زابوروجيا للطاقة النووية وذلك بغض النظر عن العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح شولتس: "كان من المهم جدًا أن أصرح أنا والرئيس الصيني شي جين بينج ودول مجموعة العشرين بشكل عام بوضوح شديد أنه يجب عدم استخدام الأسلحة النووية، ويجب عدم السماح بتدمير محطة زابوروجيا للطاقة النووية وضمان أمنها، لافتا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك وجميع دول المجتمع الدولي أيضا.

وفي وقت سابق، قال ألكسندر تريمبيتسكي، رئيس الخدمة الفيدرالية للإشراف البيئي والتكنولوجي والنووي الروسي، إن محطة الطاقة النووية في زابوروجيا تعمل بشكل طبيعي نظرًا لوضعها الحالي، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وأضاف تريمبيتسكي، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "في محطة زابوروجيا للطاقة النووية يتم ضمان الأمن من الإشعاع النووي، بالنظر إلى وضعها الحالي"، لافتا إلى أن المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم.

إرهاب نفسي.. بيان روسي عاجل بشأن ما تواجهه محطة زابوروجيا من مخاطر

مسؤول روسي يكشف خطة أوكرانيا للهجوم على محطة زابوروجيا للطاقة النووية

محطة زابوروجيا للطاقة النووية المستشار الألماني أولاف شولتس أوكرانيا الرئيس الصينى شي جين بينج مجموعة العشرين الاسلحة النووية زابوروجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

زيزو في الصدارة.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

مش عاوزينه .. جماهير الأهلي تفتح النار على إمام عاشور ..فيديو

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن استعداد أوكرانيا لتنفيذ هجوم جديد في زابوروجيا

السفارة الروسية لدى مصر: أوكرانيا تهدد بتفجير محطة الطاقة النووية في زابوروجيا

الدفاع الروسية: تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية في اتجاه زابوروجيا

بـ7 صواريخ.. القوات الروسية تشن هجوما خطيرا على مواقع للمرتزقة في زابوروجيا

مدير وكالة الطاقة الدولية يبدأ زيارته لمحطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا

تصريحات عاجلة من مسئول روسي بشأن محطة زابوروجيا النووية

إرهاب نفسي.. بيان روسي عاجل بشأن ما تواجهه محطة زابوروجيا من مخاطر

ترشيحاتنا

قتال شرس .. الدفاع الأوكرانية تقر بتقدم الجيش الروسي على 4 محاور

كيفية تحصين البيت بالملح الخشن ..هل ورد في الشرع الشريف؟

الأزمات الاقتصادية تهدد ملايين العاملين بالتسريح.. تعرف على أبرز ضحايا الشركات الكبرى

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

فاز بنوبل عام 1946.. محطات مؤثرة في حياة الكاتب الألماني هيرمان هسه

هولندا تقطع الطريق على الصين في سباق الشرائح الإلكترونية.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحمالات.. ياسمين رئيس تثير الجدل على البحر

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

بشعر مبلل وكاش مايوه.. الهام شاهين و إيناس الدغيدي يثرن الجدل

بعد منشور الخروف .. إطلالات مثيرة لـ رضوى الشربينى

فيديو

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ