نداء عاجل للمستشار الألماني بشأن محطة زابوروجيا النووية

دعي المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إلى ضمان أمن محطة زابوروجيا للطاقة النووية وذلك بغض النظر عن العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأوضح شولتس: "كان من المهم جدًا أن أصرح أنا والرئيس الصيني شي جين بينج ودول مجموعة العشرين بشكل عام بوضوح شديد أنه يجب عدم استخدام الأسلحة النووية، ويجب عدم السماح بتدمير محطة زابوروجيا للطاقة النووية وضمان أمنها، لافتا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد ذلك وجميع دول المجتمع الدولي أيضا.

وفي وقت سابق، قال ألكسندر تريمبيتسكي، رئيس الخدمة الفيدرالية للإشراف البيئي والتكنولوجي والنووي الروسي، إن محطة الطاقة النووية في زابوروجيا تعمل بشكل طبيعي نظرًا لوضعها الحالي، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وأضاف تريمبيتسكي، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "في محطة زابوروجيا للطاقة النووية يتم ضمان الأمن من الإشعاع النووي، بالنظر إلى وضعها الحالي"، لافتا إلى أن المحطة النووية تعمل بشكل طبيعي اعتبارا من اليوم.