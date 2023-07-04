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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"هجوم أوكراني".. السفارة الروسية في القاهرة تحذر من كارثة نووية في زابوروجيا

محطة زابوريجيا للطاقة
محطة زابوريجيا للطاقة النووية

قالت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن أن يقوم النازيين الجدد في أوكرانيا بالهجوم على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في روسيا.

وأضافت السفارة الروسية عبر حسابها على تويتر، أن الجيش الأوكراني ممكن أن يقوم بالهجوم على محطة زابوروجيا النووية باستخدام صواريخ وقنابل محملة بالنفايات المشعة المأخوذة من احدى المحطات النووية في أوكرانيا.

وأشارت السفارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأسياده من الدول الغربية، يريدون إحداث كارثة نووية ستؤثر ليس فقط على أوروبا وبل أيضا على الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا أن أوكرانيا تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من هجومها المضاد في مقاطعة زابوروجيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يظهر أي اهتمام بإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف إن الغرب لم يبحث عن حل سلمي لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنه ينتقد المبادرات الإفريقية ومبادرة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مشيرا إلى دعوات القادة الغربيين لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وليس إلى التفاوض.

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الدفاع الروسية: تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية في اتجاه زابوروجيا

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