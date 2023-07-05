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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: ماكرون يقود بلاده للدمار.. وفرنسا كانت على وشك حرب أهلية

روسيا
روسيا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يقود فرنسا إلى إطلاق عمليات التدمير الذاتي من خلال أفعاله.

وكتب فولودين، عبر “تليجرام”:” قاد ماكرون، من خلال أفعاله، دولة قوية ومستقرة مثل فرنسا لإطلاق عمليات التدمير الذاتي".

وأشار رئيس مجلس الدوما الروسي، إلى أن ماكرون كان يقلل من دور النقابات العمالية، ويضعف النظام الحزبي.

وأوضح فولودين، أن فرنسا كانت على وشك حرب أهلية بسبب أفعال ماكرون.

كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال أمس، إن ذروة أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد ضباط الشرطة انتهت.

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وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ماكرون، في اجتماع مع رؤساء 241 بلدية الأكثر تضررا من الاحتجاجات: “لقد انتهت  ذروة أعمال الشغب التي لاحظناها في الأيام الماضية”.

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