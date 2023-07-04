فرنسا.. الكشف عن عدد المعتقلين خلال الأيام الـ6 الماضية

ذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، نقلا عن وزارة العدل، أنه تم اعتقال 3625 شخصا في فرنسا، من بينهم 1124 قاصرا خلال الأيام الستة الماضية من أعمال الشغب في الشوارع التي أثارها مقتل مراهق على يد ضابط شرطة في إحدى ضواحي باريس.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إحالة 990 قضية إلى المحكمة، تم النظر في 480 منها على الفور بموجب الإجراء المعجل.

وقالت قناة “بي إف إم تي في”: ”في الوقت الحالي، حكم على 380 شخصا بالسجن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ذروة أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد ضباط الشرطة انتهت.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ماكرون، في اجتماع مع رؤساء 241 بلدية الأكثر تضررا من الاحتجاجات، “لقد انتهت ذروة أعمال الشغب التي لاحظناها في الأيام الماضية”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة.