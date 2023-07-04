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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يعلن نهاية ذروة أعمال الشغب في فرنسا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن ذروة أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد ضباط الشرطة انتهت.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ماكرون، في اجتماع مع رؤساء 241 بلدية الأكثر تضررا من الاحتجاجات، “لقد انتهت  ذروة أعمال الشغب التي لاحظناها في الأمسيات الأولى”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضح ماكرون، أن أولوية السلطات هي إقامة نظام دائم.

وبالأمس، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إنه سيتم الإبقاء على الإجراءات الأمنية التي تم وضعها منذ اندلاع أعمال الشغب في أوائل الأسبوع الماضي طوال الليل على الرغم من تراجع الاضطرابات.

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وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قالت بورن، في مؤتمر صحفي، إن “الشرطة والدرك التي يبلغ قوامها 45 ألف جندي والتي تم نشرها للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت في أعقاب وفاة نائل الأسبوع الماضي ستظل قائمة في الوقت الحالي”، مضيفة أن “الأولوية هي استعادة النظام”.

فرنسا أعمال الشغب ماكرون

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