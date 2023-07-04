خسائر أعمال الشغب في فرنسا تتجاوز مليون يورو باستثناء دمار صناعة السياحة

قال جيفروي رو دي بيزيو ، رئيس حركة الشركات الفرنسية (ميديف) ، إن الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب الجارية في فرنسا تقدر بأكثر من مليار يورو (1.09 مليار دولار) ، باستثناء خسائر صناعة السياحة.

وقال رو دي بيزيو في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية 'من السابق لأوانه إعطائك الأرقام الدقيقة حتى الآن ، لكننا نتحدث هنا عن أكثر من مليار يورو ، لا تشمل خسائر صناعة السياحة'.

وأضاف أنه وفقًا لبياناته ، فقد تم نهب أكثر من 200 منفذ بيع بالتجزئة وتدمير أكثر من 300 مركز مصرفي وتدمير 250 كشكًا للبائعين من قبل مثيري الشغب.

كانت فرنسا في حالة تأهب منذ يوم الثلاثاء الماضي ، عندما قُتل مراهق برصاص شرطي بزعم عصيانه نقطة مرور في نانتير ، إحدى ضواحي باريس. تم احتجاز الضابط الذي فتح الزناد على نهل م. البالغ من العمر 17 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل متعمد ، لكن ذلك لم يوقف المتظاهرين.

تصاعدت الاحتجاجات العنيفة إلى أعمال شغب ونهب ، مما دفع السلطات في بعض أجزاء فرنسا إلى فرض حظر تجول جزئي وقيود على وسائل النقل العام. أبلغت وزارة الداخلية الفرنسية عن اعتقالات يومية وإصابات لضباط الشرطة.