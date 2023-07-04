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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعيد 10 نساء و25 طفلا من مخيمات في شمال شرقي سوريا

صدى البلد

  أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم /الثلاثاء/ إعادة 10 نساء و25 طفلا كانوا في مخيمات في شمال شرقي سوريا.


وذكرت الوزارة ـ في بيان اليوم ـ أنها نفذت اليوم عملية جديدة لإعادة الأطفال والأمهات الذين كانوا في مخيمات شمال شرق سوريا إلى التراب الوطني، يتم تسليم القاصرين إلى الجهات المكلفة برعاية الأطفال وستقدم لهم متابعة طبية واجتماعية، مضيفة أن البالغين يتم تسليمهم إلى السلطات القضائية المختصة.


وقدمت فرنسا الشكر للإدارة المحلية في شمال شرق سوريا على تعاونها لتنفيذ هذه العملية. 
وتعد هذه رابع عملية إعادة توطين خلال عام، فقد أعادت فرنسا 16 سيدة و35 طفلا إلى فرنسا في صيف عام 2022 ، ثم في أكتوبر 15 سيدة أخرى و40 طفلا، وفي 24 يناير 2023 ، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 سيدة و 32 طفلا.

 

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