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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء فرنسا توجه اتهامات خطيرة للمعارضة بسبب أعمال الشغب

رئيسة وزراء فرنسا
رئيسة وزراء فرنسا

اتهمت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، حزب “فرنسا الأبية” اليساري، بتبرير العنف والتحريض على الصراع وسط أعمال شغب ناجمة عن مقتل شاب على يد شرطي.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قالت بورن في البرلمان الفرنسي: "يمكنكم، مثل حلفائكم التعبير عن التعازي بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، والمطالبة بالعدالة والدعوة بشكل لا لبس فيه إلى الهدوء.. لكنكم وبرلمانيون آخرون في حزبكم اخترتم مسارا مختلفا، التطرف والقسوة اللفظية والتبرير المستمر للعنف".

وأضافت رئيسة الوزراء الفرنسية، أن “الحزب يتجاوز النظام الجمهوري”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ذروة أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد ضباط الشرطة انتهت.

ماكرون يعلن نهاية ذروة أعمال الشغب في فرنسا

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وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ماكرون، في اجتماع مع رؤساء 241 بلدية الأكثر تضررا من الاحتجاجات، “لقد انتهت ذروة أعمال الشغب التي لاحظناها في الأيام الماضية”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة.

رئيسة الوزراء الفرنسية فرنسا

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