خسائر هائلة.. قرار فرنسي عاجل بشأن التجار المتضررين من أعمال الشغب

وعدت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بإعفاء التجار المتضررين من أعمال الشغب من الضرائب والمدفوعات الاجتماعية.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، "يجب أن يكون كل رجل أعمال في فرنسا قادرا على القيام بأعمال تجارية بهدوء، دون خوف".

تجدر الإشارة إلى أن التدابير تهدف إلى مساعدة رجال الأعمال على استئناف أنشطتهم في أقرب وقت ممكن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ذروة أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد ضباط الشرطة انتهت.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ماكرون، في اجتماع مع رؤساء 241 بلدية الأكثر تضررا من الاحتجاجات، “لقد انتهت ذروة أعمال الشغب التي لاحظناها في الأيام الماضية”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة.

وبالأمس، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفرنسية، جيفروي دو بيزيو، إن الخسائر الناجمة عن الاضطرابات في البلاد تقدر بأكثر من مليار يورو دون مراعاة الخسائر في قطاع السياحة.

وقال دو بيزيو، في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، إنه “من السابق لأوانه الحديث عن أرقام دقيقة، لكننا نتحدث عن أكثر من مليار يورو، دون احتساب الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة".

وأضاف أنه “تم نهب أكثر من 200 مؤسسة تجارية بالكامل، وتم تدمير 300 فرع من فروع البنوك، وتضرر 250 صرافا آليا”.