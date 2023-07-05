عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مليار يورو خسائر.. ماذا فعلت المظاهرات في فرنسا؟

مليار يورو خسائر..
مليار يورو خسائر.. ماذا فعلت المظاهرات في فرنسا؟

بلغت أضرار المتاجر الفرنسية، جراء أعمال الشغب التي خلفتها جريمة قتل الفتى نائل المرزوقي البالغ 17 عاماً، برصاص شرطي فرنسي نحو مليار دولار.

ورصدت الحكومة الفرنسية هجمات طالت 10 مراكز تسوّق إضافة إلى 200 سوبرماركت و60 متجراً لبيع المستلزمات الرياضية ونحو 440 متجراً لبيع التبغ و370 فرعاً مصرفياً.

وأحصيت تلك الاعتداءات التي طالت المتاجر خلال الفترة من 27 يونيو/حزيران حتى الثلاثاء، وفقاً لما أوردته  وكالة "فرانس برس".

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء "حذراً شديداً" حيال العودة إلى الهدوء بعدما شهدت فرنسا سبع ليال متتالية من أعمال شغب أوقعت أضرارا كبرى، معتبراً أنّ "ذروة" هذه الأعمال قد مرّت".

وأكد عبد الحميد فديوي رئيس شركة "إيتوس" الخاصة للأمن قرب باريس أن "الجميع يخشى من أنّ هذا مجرد هدوء زائف ومعظم زبائني سيحافظون على مستوى عال من الأمن".

من جهته، قال جيفري رو دو بيزيو رئيس "منظمة أرباب العمل" في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" إن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب وصلت إلى "أكثر من مليار يورو دون احتساب الأضرار التي لحقت بالسياحة.

وحذّر المسؤول الفرنسي من احتمال تخلي المستثمرين الأجانب عن المشاريع في البلاد نتيجة أعمال الشغب والنهب التي طالت المتاجر.

وتعهد وزير الاقتصاد برونو لو مير بمساعدات حكومية وحضّ المصارف وشركات التأمين على المساعدة ،ولاسيما بعد حديث بعض أصحاب المتاجر عن إمكانية توقفهم بشكل تام عن العمل..

وطالب "اتحاد شركات التأمين" في فرنسا أعضائه، الثلاثاء، بتخفيض القيمة المخصومة من "أصحاب الأعمال الصغيرة المستقلة الذين تضرروا بشدة" من أعمال الشغب.

وأعلنت رئيسة الاتحاد فلورنس لوستمان أن شركات التأمين تلقت 5800 مطالبة بقيمة "280 مليون يورو على الأقل"، وهو رقم أعلى بكثير من أعمال الشغب التي استمرت 3 أسابيع في فرنسا عام 2005، والتي بلغ مجموع مطالباتها 204 ملايين يورو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والمتأخرات

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. ومؤتمر صحفي لإعلانها اليوم

نالوا حُسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة 3 حجاج من كفر الشيخ بالسعودية| شاهد

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

ترشيحاتنا

المالية: توحيد حساب ضرائب المرتبات يعزز التحول الرقمي

عبد الكريم يجتمع مع ممثلي منظمة اليونيدو لدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة

اشتروا الذهب بسرعة.. تراجع كبير في أسعار المعدن النفيس عالمياً

جهاز الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا في منشأة للطاقة

ضربة قاصمة جديد للدولار الأمريكي.. ماذا حدث قبل عدة ساعات؟

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

شاهد.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط مياه كاليفورنيا الأمريكية

احذر من التعرض للشمس.. ظاهرتان جويتان ترفعان الحرارة 3 درجات

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ