حادث نووي خطير.. أوكرانيا تحذر دول العالم من تصعيد عسكري روسي

دعت أوكرانيا المجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، للرد على ما قالت إنه تصعيد عسكري روسي في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو، مركز التوترات المتصاعدة بين كييف وموسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “قيام روسيا بنشر أفراد عسكريين وتركيب تحصينات على ثلاثة مفاعلات على الأقل ووضع متفجرات في محطة زابويجيا النووية يهدد بشكل مباشر وقوع حادث نووي في أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا. حان الوقت لاتخاذ العالم إجراءات فورية”.

ومن قليل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن خبرائها لم يلاحظوا بعد أي مؤشرات على وجود ألغام أو متفجرات في محطة زابوريجيا النووية، مشيرة إلي الحاجة لمزيد من الصلاحيات للدخول والتأكد من ذلك.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن “خبراء الوكالة طلبوا المزيد من الصلاحيات للدخول للتأكد من عدم وجود ألغام أو متفجرات… على وجه الخصوص، يعد الوصول إلى أسطح وحدات المفاعل 3 و4 أمرًا ضروريًا، بالإضافة إلى الوصول إلى أجزاء من قاعات التوربينات وبعض أجزاء نظام التبريد في المحطة”.

وأمس، قال مستشار رئيس “روزينرجواتوم”، رينات كارشا، إن كييف ستهاجم مساء الأربعاء محطة زابوريجيا النووية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كارشا، لقناة “روسيا-24”: “تلقينا معلومات اليوم تفيد بأنه في يوم 5 يوليو، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوريجيا النووية باستخدام أسلحة طويلة المدي وعالية الدقة وطائرات كاميكازي بدون طيار".

وأضاف أن "أوكرانيا تخطط لاستخدام ذخيرة محملة بالنفايات المشعة التي تمت إزالتها من محطة نووية في جنوب أوكرانيا في 3 يوليو”.