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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع أوكرانيا: الصين شككت في قدرتنا على إسقاط صواريخ فرط صوتية

وزير دفاع أوكرانيا
وزير دفاع أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إنه عندما أعلنت كييف إسقاط صاروخ روسي تفوق سرعته سرعة الصوت، كان الناس في واشنطن مبتهجين، لكن المسؤول الصيني الزائر لم يصدق هذا الادعاء وغادر قبل أن نظهر الدليل.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أعلن ريزنيكوف أن بلاده أثبتت أنه يمكن الدفاع عن الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مما أظهر في هذه العملية القدرة المتقدمة لأنظمة الناتو. وادعى أنه عندما سلم نبأ النجاح لمسؤول أمريكي، كان الرد: “رائع!”.

وأوضح ريزنيكوف أن لي هوي، الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا، الذي كان يزور كييف في منتصف مايو، كان متشككًا في قدرة كييف على إسقاط صواريخ “كينجال”.

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وقال ريزنيكوف لصحيفة “فاينانشيال تايمز” “اقترحت أنه إذا كانت هناك شكوك، فنحن مستعدون لتقديم دليل”، مضيفًا أن لي غادر البلاد دون مشاهدة الأدلة المزعومة.

كييف وزير الدفاع الأوكراني واشنطن

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