أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، نقلاً عن مسؤول كبير بالمخابرات الأمريكية، بأن واشنطن أعربت سرًا عن استيائها من من الهجوم الأوكراني على خط أنابيب “نورد ستريم”، والذي تم، وفقًا لوسائل الإعلام، بمشاركة الجانب الأوكراني.

وحسب “نيوزويك”، قال مسؤول الأمريكي: “أعربت واشنطن سرًا عن استيائها لحكومة زيلينسكي من الهجوم على نورد ستريم في سبتمبر الماضي، لكن هذا العمل التخريبي أعقبته ضربات أخرى، بما في ذلك هجوم بطائرة بدون طيار على الكرملين نفسه”.

وفي وقت سابق، وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية “NOS”، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حثت أوكرانيا على عدم تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم في يونيو من العام الماضي، قبل ثلاثة أشهر من التنفيذ، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة.

وكشف التحقيق الذي أجرته “NOS” مع صحيفة “دي تسايت” الألمانية، أن المخابرات العسكرية الهولندية أبلغت وكالة المخابرات المركزية عن نية أوكرانيا لتفجير نورد ستريم، بعد أن علمت بهذه الخطط من مصدر في أوكرانيا.

وأصدرت الولايات المتحدة بدورها تحذيرا لأوكرانيا في يونيو 2022.

المعلومات التي أرسلتها المخابرات الهولندية تبين أنها مشابهة جدا للخطة المنفذة في 26 سبتمبر