بسبب تفجير “نورد ستريم”.. روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الإثنين، إن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 27 يونيو حول موضوع تفجير “نورد ستريم”.

كتب بوليانسكي عبر “تليجرام”: ”ستعقد المناقشة في شكل مغلق في 27 يونيو، ونحن لا نستبعد التواصل مع الصحفيين حول هذا الموضوع".

أشار نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن روسيا ستسعى جاهدة لإجراء تحقيق دولي ومعاقبة المسؤولين عن تقويض خطوط أنابيب الغاز.

في وقت سابق، أعلن بوليانسكي، عن عودة روسيا إلى قضية التحقيق في تخريب أنابيب "نورد ستريم"، مؤكدًا أن الأمر لم يغلق.

كتب بوليانسكي، عبر “تليجرام”، أن “المسألة التحقيق بالنسبة لموسكو لم تغلق، وستعود إليها في الوقت المناسب وبالشكل المناسب إذا لم تتغير الأوضاع”.

وأضاف أن هذا الموضوع مزعج بشكل متوقع بالنسبة للغرب، ويبدو أنهم يشعرون بالتوتر عند الرد على استفسارات روسيا.

أشار بوليانسكي إلى أن ممثلي الغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحثون على عدم التسرع في التحقيقات التي تجريها الدانمارك وألمانيا والسويد.