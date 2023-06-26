روسيا تعلن اعتراض طائرة تجسس ومقاتلتين بريطانيتين قرب حدودها.. تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن طائرتان روسيتان من طراز “سو-27” اعترضتا طائرة استطلاع من طراز “أر سي-135” ومقاتلتان من طراز تايفون متعددة الأغراض للقوات الجوية البريطانية تقترب من حدود روسيا فوق البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية في بيان:”تم الكشف عن ثلاثة أهداف جوية تقترب من حدود روسيا فوق البحر الأسود".

وأضافت: “من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاكات حدود روسيا، تم الدفع بمقاتلتان من طراز “سو-27” لاعتراض الطائرات البريطانية”.

وتابعت: “حددت أطقم مقاتلات “سو-27” الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع من طراز “أر سي-135” ومقاتلتان من طراز تايفون من سلاح الجو البريطاني”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه "عند اقتراب المقاتلات الروسية، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بالتحليق بعيدا عن حدود روسيا”.