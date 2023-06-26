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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الغرب حوّل أزمة أوكرانيا إلى مشكلة عالمية

روسيا
روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية ستنعكس في معظم مناطق العالم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر علي موقعها علي الإنترنت: "لقد اكتسبت الأزمة في أوكرانيا بعدًا جيوسياسيًا عالميًا".

وأكدت أن الدول الغربية تفقد فرصة التعاون الواعد في العديد من المجالات، مثل الفضاء والأمن السيبراني والعلوم وغيرها الكثير.

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وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي، ردا على الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسع بشكل كبير قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد.

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