روسيا: الغرب حوّل أزمة أوكرانيا إلى مشكلة عالمية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية ستنعكس في معظم مناطق العالم.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشر علي موقعها علي الإنترنت: "لقد اكتسبت الأزمة في أوكرانيا بعدًا جيوسياسيًا عالميًا".

وأكدت أن الدول الغربية تفقد فرصة التعاون الواعد في العديد من المجالات، مثل الفضاء والأمن السيبراني والعلوم وغيرها الكثير.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسي، ردا على الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسع بشكل كبير قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد.