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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: لم نرَ النتيجة النهائية بشأن آثار التمرد في روسيا بعد

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه لا يزال من السابق لأوانه التوصل إلى نتيجة نهائية بشأن آثار التمرد في روسيا.

وقال بايدن خلال تصريحات من البيت الأبيض: “سنواصل تقييم تداعيات أحداث نهاية هذا الأسبوع والآثار المترتبة على روسيا وأوكرانيا، لكن لا يزال من السابق لأوانه التوصل إلى استنتاج نهائي حول إلى أين يتجه هذا”.

وأضاف: “يبقى أن نرى النتيجة النهائية لكل هذا”.

ومنذ قليل، قال بايدن، إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بتمرد مؤسس مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، المسلح في روسيا.

وأضاف أنه “وجه فريق الأمن القومي لمراقبة الأحداث التي وقعت في روسيا يوم السبت عن كثب وتقديم تقرير إليه ساعة بساعة والاستعداد لمجموعة من السيناريوهات”.

وقال بايدن إنه “تحدث إلى الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

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وأضاف: “من الأهمية بمكان أن نكون في حالة تنسيق في استجابتنا وتنسيق فيما نتوقعه”، مضيفا أن “جميع الأطراف اتفقت على أنه كان علينا التأكد من أننا لم نعط بوتين أي عذر لإلقاء اللوم على الغرب أو إلقاء اللوم على الناتو”.

وتابع قائلا: “أوضحنا أننا لم نشارك… لم يكن لدينا أي علاقة به… كان هذا جزءا من صراع داخل النظام الروسي”.

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