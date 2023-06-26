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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصير فاجنر بعد لجوء بريجوزين إلى بيلاروسيا .. تفاصيل

قائد فاجنر
قائد فاجنر

 بعد تمرد قائد فاجنر بريجيني بريجوزين على وزارة الدفاع الروسية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، أن مجموعة فاجنر ستواصل عملياتها، ولن تتوقف، وفق ما ذكرت صحف روسية.

ولفت إلى أن عمليات فاجنر في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، ستسمر، مشيرا إلى أن تمرد قائدها يفجيني بريجوجين لن يؤثر على علاقات موسكو بحلفائها.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة "آر تي" الروسية إن عناصر فاجنر "يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل".

واعتبر لافروف أن أوروبا وفرنسا "بتخلّيهما عن جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي" دفعتا بهذين البلدين إلى الانفتاح على روسيا ومجموعة فاجنر للحصول منها على مدربين عسكريين و"ضمان أمن قادتهما".


نشأ تحدي يفجيني بريجوزين للدولة الروسية وانحسر في غضون 24 ساعة، لكن عواقب تمرده الذي لم يدم طويلاً قد يتردد صداها لفترة أطول، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

أجبرت الدراما القصيرة الرئيس فلاديمير بوتين على الغضب، ومخاطبة الروس في وقت مبكر من يوم السبت وتهديد بريجوزين بعواقب وخيمة ، بعدما أثار شبح الحرب الأهلية في هذه العملية.
اعتبرت سي إن إن الأمريكية، أن ما حدث من تمرد سببه الحرب الأوكرانية، وهو ما يقول بوجوب تنفيذ إجراءات وتعبيرات كبيرة إذا أرادت روسيا تحقيق شيئ في الحرب الأوكرانية وإلا فإنها ستكون معرضة لمخاطر كبيرة.

يذكر التمرد، وما حدث خلاله من إقامة حواجز على المشارف الجنوبية لموسكو، وتعبئة القوات الخاصة الشيشانية للتحرك في روستوف، بما قام به السوفييت ضد ميخائيل جورباتشوف عام 1991، ووجود عشوائية  غير مكتملة الأحداث.

لم يضع هذا الأمر في كييف، حيث قال مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولاك إنه "في نهاية اليوم ، يعود كل شيء إلى طبيعته ، (بريجوزين)، بطل من روسيا... ".

اوضحت وسائل الإعلام الحكومية الروسية  كيف كان بوتين متابعا للامور طوال الوقت. 
قال بافيل زاروبين ، مراسل التلفزيون الحكومي يوم الأحد: "طوال الليل ، كان الرئيس على اتصال بجميع هياكل إنفاذ القانون".

 

 

 

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