بيان عاجل من بولندا بشأن تورطها في تفجير "نورد ستريم"

علق المتحدث باسم المخابرات البولندية، ستانيسلاف زارين، علي أنباء ضلوع بلاده في تفجير أنابيب الغاز “نورد ستريم” في مياه النرويج العام الماضي.

وكتب زارين عبر منصة "تويتر": "لم تكن بولندا متورطة في تفجير نورد ستريم، وربط الجمهورية البولندية بهذه الأحداث لا أساس له من الصحة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد حتى الآن تحقيق جاد في تفجير خط أنابيب الغاز “نورد ستريم"، وهذا أمر شائن.

وقال زيجارتو، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "لم يجر تحقيق جاد حتى الآن في تفجيرات نورد ستريم… إنه أمر شائن. نحتاج إلى معرفة من نفذ الهجوم”.

من جانبه، قال المدعي العام السويدي، ماتس ليونجكفيست، إن التحقيق في من يقف وراء تخريب خط أنابيب نورد ستريم يدخل “مرحلته النهائية”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ليونجكفيست: “أعتقد أننا ربما ندخل مرحلة نهائية في هذه القضية. آمل أن نتمكن على الأقل هذا الخريف، من اتخاذ موقف بشأن قرار بشأن ما يسمى بقضية لائحة الاتهام”.

وتحقق السلطات السويدية والدنماركية في أربعة انفجارات في خط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، والذي يعتقد المحققون أنه نجم عن متفجرات العام الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية “NOS”، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حثت أوكرانيا على عدم تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم في يونيو من العام الماضي، قبل ثلاثة أشهر من التنفيذ، بعد تحذير جهاز المخابرات العسكرية الهولندي من خطط أوكرانية مماثلة.