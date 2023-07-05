أمريكا تكشف عملاء المخابرات الروسية في حكومة وجيش أوكرانيا

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن ضابط استخبارات غربي، بأن الولايات المتحدة حددت عملاء المخابرات الروسية في الحكومة والجيش الأوكرانيين.

وحسب “نيوزويك”، قال ضابط الاستخبارات، “لقد اكتشفنا عملاء استخبارات روس داخل الحكومة الأوكرانية وداخل الجيش، وكذلك في أجزاء أخرى كثيرة من السلسلة"، مؤكدا بكلماته التصريحات التي صدرت في الولايات المتحدة، لكن دون إعطاء أي تفاصيل أو تأكيد فعلي لذلك.

وأشار إلي أن أنشطة ضباط المخابرات الروسية سجلت في بلدان أخرى في أوروبا الشرقية.

وأوضحت “نيوزويك”، أن هناك أنشطة استخباراتية أمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن وكالة المخابرات المركزية تستخدم بولندا كمركز تتواصل من خلاله مع عملائها في روسيا وأوكرانيا.

ومنذ قليل، أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، نقلا عن ضابط مخابرات رفيع المستوى، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أكدت أن عملائها يعملون في أوكرانيا.

وحسب “نيوزويك”، قال المصدر: "هل وكالة المخابرات المركزية على أراضي أوكرانيا؟… نعم”، مشيرا إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لا تتصرف "بشكل ضار”.

وأوضحت مصادر “نيوزويك”، أن أكثر من 100 شخص لا يعملون في البلاد في نفس الوقت.