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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود متفجرات بمحطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن خبرائها لم يلاحظوا بعد أي مؤشرات على وجود ألغام أو متفجرات في محطة زابوريجيا النووية، مشيرة إلي الحاجة لمزيد من الصلاحيات للدخول والتأكد من ذلك.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن “خبراء الوكالة طلبوا المزيد من الصلاحيات للدخول للتأكد من عدم وجود ألغام أو متفجرات… على وجه الخصوص، يعد الوصول إلى أسطح وحدات المفاعل 3 و4 أمرًا ضروريًا، بالإضافة إلى الوصول إلى أجزاء من قاعات التوربينات وبعض أجزاء نظام التبريد في المحطة”.

وأمس، قال مستشار رئيس “روزينرجواتوم”، رينات كارشا، إن كييف ستهاجم مساء الأربعاء محطة زابوريجيا النووية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كارشا، لقناة “روسيا-24”: “تلقينا معلومات اليوم تفيد بأنه في يوم 5 يوليو، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوريجيا  النووية باستخدام أسلحة طويلة المدي وعالية الدقة وطائرات كاميكازي بدون طيار".

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وأضاف أن "أوكرانيا تخطط لاستخدام ذخيرة محملة بالنفايات المشعة التي تمت إزالتها من محطة نووية في جنوب أوكرانيا في 3 يوليو”.

زابوريجيا وكالة الطاقة الذرية أوكرانيا

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