قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لم يتصل بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن الوضع في محطة زابوريجيا النووية.

وحسب “روسيا اليوم”، نفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إجراء الاتصال.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار رئيس “روزينرجواتوم”، رينات كارشا، إن كييف ستهاجم مساء الأربعاء محطة زابوريجيا النووية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كارشا، لقناة “روسيا-24”، “تلقينا معلومات اليوم تفيد بأنه في يوم 5 يوليو، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوريجيا النووية باستخدام وسائل طويلة المدى عالية الدقة وطائرات كاميكازي بدون طيار".

وأضاف أن "أوكرانيا تخطط لاستخدام ذخيرة محملة بالنفايات المشعة التي تمت إزالتها من محطة نووية في جنوب أوكرانيا في 3 يوليو.