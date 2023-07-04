الناتو لن ينجو.. تحذير صادم من جنرال أمريكي بسبب حرب أوكرانيا

قال مستشار وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” السابق، دوجلاس ماكجريجور، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد لا يكون قادرا على تحمل صراع غير مباشر مع روسيا في أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: “في ظل الظروف الحالية لتطور الأزمة الأوكرانية، يصعب عليه رؤية أي عواقب إيجابية على الغرب نفسه”.

وقال: “لا أعتقد أن الناتو سينجو من هذا، أعتقد أن الأوروبيين سيخرجون من الأزمة مع حكومات جديدة، ولا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث الأسبوع المقبل أو في غضون ستة أشهر، لكني أعتقد أن الحكومات في أوروبا سوف يتغير، سترى ظهور قادة جدد، وسيكون موقفهم: "لماذا يجب أن نستمع إلى الأمريكيين؟"

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن واشنطن تواصل الضغط على أوكرانيا، مما أجبرها على مواصلة العمليات العسكرية، على الرغم من فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية.