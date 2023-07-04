بعد تكبد خسائر غير مسبوقة.. أوكرانيا تغير استراتيجية الهجوم المضاد

قال سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن الجيش الأوكراني غير استراتيجية الهجوم المضاد إلى استنزاف روسيا.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال دانيلوف: "في هذه المرحلة.. تقوم قوات الدفاع الأوكرانية بالمهمة الأولى وهي تحقيق أقصى قدر من التدمير للقوى العاملة ومخازن الوقود، والمعدات العسكرية، ومراكز القيادة، والمدفعية وقوات الدفاع الجوي".

وأوضح سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أن الهدف الرئيسي للقوات الأوكرانية في الوقت الحالي هو استنزاف الجيش الروسي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الغرب بدأ يشعر بالتوتر لأن الهجوم الأوكراني المضاد يقاس بالأمتار وليس بالكيلومترات، وهذا قد يهز دعم حلفاء كييف في حالة استمرار الصراع.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن "حلفاء أوكرانيا الغربيين متوترين لأن تقدم الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في كييف لا يقاس بالكيلومترات، بل بالأمتار، ويدرك حلفاء كييف جيدا أن أوكرانيا لا يمكنها هزيمة روسيا دون مساعدتهم”.

وأضافت: “لكن الوتيرة الأبطأ من المتوقع للهجوم المضاد تعني أن دعمهم قد يصبح غير مستقر بشكل متزايد إذا استمر الصراع".

وأوضحت أن “عددا من القادة الغربيين، الذين يعانون من ارتفاع التضخم والنمو البطيء على خلفية الصراع في أوكرانيا، سيتعين عليهم قريبا تبرير الكم الهائل من الموارد التي تم استثمارها في أوكرانيا عندما يكون ناخبوهم بالكاد يكسبون نفقاتهم".