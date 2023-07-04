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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن إتمام المرحلة الأولى من الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الثلاثاء، إتمام المرحلة الأولى من الهجوم المضاد.

وأكد المسؤول الأوكراني إن الهجوم المضاد في الأيام القليلة الماضية كان مثمرا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، امس الاثنين، أن الجيش الأوكراني يحرز تقدما في هجومه المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليجرام: “كان الأسبوع الماضي صعبا على الخطوط الأمامية.. لكننا نحرز تقدم، نتقدم خطوة بخطوة! أشكر كل من يدافعون عن أوكرانيا، وكل من يقودون هذه الحرب لانتصار أوكرانيا!”، حسبما أفادت رويترز.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه لا تأثير لأحداث تمرد فاجنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الإثنين، إن محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت والجيش أظهر  الولاء الكامل للقيادة الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت السلطات الروسية، أوكرانيا بالهجوم بمسيرات قرب موسكو، واعتبرته "عملا إرهابيا".

وأعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، القضاء على 5 مسيرات أوكرانية قرب موسكو ومنطقتها.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إسقاط مسيرة أوكرانية خامسة عبر التشويش الإلكتروني بضواحي موسكو، وذلك بعدما أعلنت تدمير 4 مسيرات أوكرانية عبر الدفاعات الجوية في موسكو.

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