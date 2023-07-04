روسيا: أوكرانيا تخطط لضرب محطة زابوريجيا النووية ليلة 5 يوليو

قال مستشار رئيس “روزينرجواتوم”، رينات كارشا، اليوم الثلاثاء، إن كييف ستهاجم مساء الأربعاء محطة الطاقة النووية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

وحسب وكالة سبوتنيك" الروسية، قال كارشا، لقناة “روسيا-24”، “تلقينا معلومات اليوم تفيد بأنه في الساعات الأولى من يوم 5 يوليو، ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة محطة زابوريجيا النووية باستخدام وسائل طويلة المدى عالية الدقة وطائرات كاميكازي بدون طيار".

وأضاف أن أوكرانيا تخطط لاستخدام ذخيرة محملة بالنفايات المشعة التي تمت إزالتها من محطة القوى النووية في جنوب أوكرانيا في 3 يوليو.