قرار صادم من الغرب يحطم آمال الجيش الأوكراني في مواجهة روسيا.. تفاصيل

قال موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، إن حلف الناتو أحبط هجوم الجيش الأوكراني من خلال توفير الكثير من الأسلحة المختلفة التي يصعب التعامل معها بطريقة منسقة أثناء العمليات القتالية.

وأضح الموقع، أن "الغرب أخر توريد جميع أنواع المعدات العسكرية، حيث تسببت هذه الحزم المختلفة من الأسلحة في مشكلة خطيرة في عملية التنسيق للقوات الأوكرانية".

وأضاف: “فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مثل هذه القيود القوية على ساحة المعركة لكييف التي لم تكن لتفرضها على قادتهم العسكريين”.

وتابع: “رفض الناتو فرض منطقة حظر طيران على أراضي أوكرانيا وحتى وقت قريب لم يرغب في نقل المقاتلين المعاصرين إلى الجيش الأوكراني”.

وأشار الموقع الأمريكي، إلي أن “كل هذه القرارات التي اتخذها شركاء كييف الغربيون أدت إلى حقيقة أن الألوية الآلية الأوكرانية غير قادرة علي اختراق التحصينات الدفاعية الروسية، ولم تحقق أي نجاح كبير”.