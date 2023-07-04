تطور خطير.. روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو في الهجوم بمسيرات على موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو كان مستحيلا بدون مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” لـ أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "لم تكن مثل هذه الهجمات ممكنة بدون مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو لـ أوكرانيا، الذين يواصلون ضخها بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وتدريب مشغليها وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم، بما في ذلك صور سطح الأرض التي تم الحصول عليها بمساعدة الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية”.

وأضافت: “كل هذا يجعل واشنطن وأقمارها متواطئة في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية خططت لها كييف وارتكبتها بأموال غربية باستخدام أسلحة غربية".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاع الجوي أوقف محاولة أوكرانيا لتنفيذ هجوم بخمس طائرات بدون طيار على موسكو.

وأشارت إلي أنه تم إسقاط أربع طائرات مسيرة على أراضي موسكو بواسطة الدفاع الجوي، وتم السيطرة علي مسيرة أخري بواسطة الحرب الإلكترونية وتحطمت على أراضي منطقة أودينتسوفو في منطقة موسكو.