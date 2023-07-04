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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تغير قواعد اللعبة.. تحذير عاجل من ضابط مخابرات أمريكي للغرب

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الثلاثاء، إن قوة المدفعية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ستغير قواعد اللعبة في حالة حدوث صراع مباشر مع الغرب.

وكتب ريتر، في تغريدة على “تويتر”: "بالنسبة لجميع جنرالات الحكومة الذين ينتقدون روسيا: فكر فيما فعلته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وما لم يفعلوه على مدار الـ 20 عاما الماضية. لم يكن بإمكان أي منهما أن يستمر طويلا في الصراع الذي تشارك فيه أوكرانيا وروسيا اليوم، وهذا أبعد من خيالهما”.

وأضاف: “لن يساعد استخدام الذخيرة عالية الدقة، سيتم تدمير أنظمة التوصيل بسرعة بنيران الرد… تفوق المدفعية الروسية يغير قواعد اللعبة".

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وأوضح ريتر أنه “سيتم تعويض ميزة الغرب في مجال الطيران من خلال شبكة دفاع جوي واسعة النطاق”.

وأشار إلي أنه “لا الولايات المتحدة ولا حلف الناتو مستعدان لمواجهة مع خصم هائل مثل روسيا”.

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