أكملنا مسؤوليتنا.. روسيا تبرئ نفسها من اتفاقية الحبوب وتوجه رسالة للدول الغربية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تبذل جهودا كبيرة لجميع السفن المشاركة في اتفاقية الحبوب لإكمال مهمتها ومغادرة البحر الأسود بحلول 17 يوليو.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن موسكو تواصل التعامل مع التزاماتها بحسن نية ومسؤولية بصفتها طرفًا في اتفاقية الحبوب، وتبذل الجهود المطلوبة في الامتثال الصارم لقواعد الإجراءات حتى تتمكن جميع السفن المشاركة في الاتفاق من إنجاز مهمتها بنجاح ومغادرة البحر الأسود قبل انتهاء مدة الاتفاق.

كما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى الاندفاع للنشاط الدعائي للدول الغربية وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة في ضوء الانتهاء الوشيك للصفقة.

وقالت: "لا توجد أوهام وشكوك لدى أي شخص في غضون عام بعد توقيع اتفاقيات إسطنبول سواء فيما يتعلق بالتركيز الإنساني لمبادرة البحر الأسود أو آفاق تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع صادرات الغذاء والأسمدة الوطنية.

وأضافت: "مع ذلك فإن الحجج الغربية لا تزال قيد الاستخدام، حيث يتمثل جوهرها في أن العالم سيتضور جوعا بدون علف الذرة الأوكراني، وأن العقوبات غير القانونية أحادية الجانب التي فرضها الغربيون ضد روسيا لا تنطبق على المواد الغذائية والأسمدة.