إعلان مفاجئ من الكرملين بشأن تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين أنه "ليس هناك الكثير من الآمال" في تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وينتهي اتفاق الحبوب، الذي ضمن بموجب روسيا، سلامة سفن الحبوب المتجهة من وإلى الموانئ الأوكرانية، في 18 يوليو الجاري.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحًا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية لإعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية ، كحافز لموسكو لتمديد الصفقة.

فيما كشف مصدر مطلع على المفاوضات بشأن صفقة الحبوب مع أوكرانيا، أن روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب" خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تحدد هذه المفاوضات مصير الآلية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "من المقرر إجراء مفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في الأيام المقبلة، ولكن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن. ويمكن أن تعقد في جنيف، ستحدد هذه المفاوضات إلى حد كبير مستقبل آلية صفقة الحبوب، وحتى الآن الأمر غير واضح".

وساطة لإتمام صفقة الحبوب

كما أكد المصدر أن أنقرة تتابع تصريحات موسكو بشأن "صفقة الحبوب" وتتفهمها.

ولفت المصدر في هذا الصدد: “نحن على دراية بهذه التصريحات، ونراقب الوضع، ونتفهم المشاكل التي يعلنها الجانب الروسي. بصفتنا وسطاء، نواصل التفاوض مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الشركاء الغربيين”.

وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تُجري أنقرة وموسكو محادثات على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلى مستوى، قبل انتهاء صلاحية مبادرة صفقة الحبوب في البحر الأسود.