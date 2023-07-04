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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لا نري أي أساس لتجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود

اتفاقية الحبوب -
اتفاقية الحبوب - أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا ترى أي أساس لتجديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود وذلك قبل أقل من أسبوعين من انتهاء الاتفاقية التي سمحت بشحن الحبوب من موانئ البحر الأسود رغم الحرب في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أن روسيا تفعل كل شيء حتى تتمكن جميع السفن المشمولة بالاتفاق من مغادرة البحر الأسود قبل انتهاء صلاحيتها في 17 يوليو.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه "ليس هناك الكثير من الآمال" في تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحًا للبنك الزراعي الروسي لإنشاء شركة فرعية لإعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية ، كحافز لموسكو لتمديد الصفقة.

فيما كشف مصدر مطلع على المفاوضات بشأن صفقة الحبوب مع أوكرانيا، أن روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب" خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تحدد هذه المفاوضات مصير الآلية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "من المقرر إجراء مفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في الأيام المقبلة، ولكن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن. ويمكن أن تعقد في جنيف، ستحدد هذه المفاوضات إلى حد كبير مستقبل آلية صفقة الحبوب، وحتى الآن الأمر غير واضح".

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