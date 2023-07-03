موسكو: توقعات بأرقام قياسية لصادرات الحبوب الروسية هذا العام

توقع رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب الروسي، إدوارد زرنين/ اليوم الاثنين/،تحقيق أرقام قياسية لصادرات الحبوب الروسية خلال العام الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن بلاده تخطت حواجز العقوبات، وقال "إن صادرات الحبوب في هذا العام قد تصل إلى 58-59 مليون طن".

وأضاف: " نحن نعتبر أيضا أن تقييم وزارة الزراعة لإمكانيات التصدير في حدود 55-60 مليون طن واقعية، لقد تجاوزنا بالفعل عتبة 55 مليون طن"، منوها بأن هناك فرصة لتجاوز الرقم القياسي لموسم 2017-2018. من المعروف أن العام الزراعي يبدأ في روسيا في 1 يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وجرى في موسم 2022-2023 تسجيل الرقم القياسي لعام 2022 ، وبلغ حجم المحصول في البلاد 157.676 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك 104.237 مليون طن من القمح، وتم تسجيل الرقم الأقصى السابق للإنتاج 135.539 مليون طن من الحبوب و 86.003 مليون طن من القمح في عام 2017، وفي العام المذكور بلغت صادرات الحبوب للعام الزراعي 2017-2018 حدود 52.422 مليون طن، منها 40.449 مليون طن القمح.