روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب خلال أيام

كشف مصدر مطلع على المفاوضات بشأن صفقة الحبوب مع أوكرانيا، أن روسيا قد تتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن "صفقة الحبوب" خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد تحدد هذه المفاوضات مصير الآلية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "من المقرر إجراء مفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا في الأيام المقبلة، ولكن لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن. ويمكن أن تعقد في جنيف، ستحدد هذه المفاوضات إلى حد كبير مستقبل آلية صفقة الحبوب، وحتى الآن الأمر غير واضح".

كما أكد المصدر أن أنقرة تتابع تصريحات موسكو بشأن "صفقة الحبوب" وتتفهمها.

ولفت المصدر في هذا الصدد: “نحن على دراية بهذه التصريحات، ونراقب الوضع، ونتفهم المشاكل التي يعلنها الجانب الروسي. بصفتنا وسطاء، نواصل التفاوض مع جميع الأطراف، بما في ذلك مع الشركاء الغربيين”.

وأشار إلى أنه لا يستبعد أن تُجري أنقرة وموسكو محادثات على مختلف المستويات، بما في ذلك أعلى مستوى، قبل انتهاء صلاحية مبادرة الحبوب في البحر الأسود.