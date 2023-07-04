روسيا: 185 ألف شخص انضموا للجيش هذا العام.. ومحاولة التمرد لم تغير موقفهم

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن 10 آلاف متطوع وقعوا عقودا مع الجيش الروسي خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مدفيديف، أنه “وفقا لوزارة الدفاع الروسية، فأنه من 1 يناير من هذا العام إلى 4 يوليو، تم قبول أكثر من 185 ألف شخص في صفوف القوات المسلحة، ومن بين هؤلاء ، يوجد حوالي 109 آلاف شخص في الاحتياط، وهناك فئات أخرى من المواطنين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة بموجب عقد “.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن “محاولة التمرد المسلح لم تغير موقف الروس من التعاقد مع الجيش للخدمة في منطقة العمليات الخاصة”.

وأضاف مدفيديف: "أود أن أشير على وجه التحديد إلى أن محاولة التمرد المسلح لم تغير موقف المواطنين تجاه الخدمة التعاقدية في منطقة العمليات العسكرية".