عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خفض الإنفاق.. قرارات اقتصادية مهمة من روسيا لتوفير الأموال

روسيا
روسيا

ذكرت صحيفة “فيدوموستي” الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدرين مقربين من الحكومة، أن وزارة المالية الروسية اقترحت خفض الإنفاق على ميزانيتها لعام 2024، وهي خطوة من شأنها أن توفر الأموال للإنفاق على مجالات مثل الجيش والأمن القومي.

 

وفي مواجهة فجوة في الميزانية من يناير إلى مايو بلغت 42 مليار دولار أقر المسؤولون الروس بالحاجة إلى كبح العجز واتفقوا في منتدى اقتصادي الشهر الماضي على أن بعض التخفيضات في الإنفاق ستكون حتمية بينما ينظرون إلى زيادة الاقتراض المحلي أو زيادة الضرائب كبدائل أقل جاذبية.

 

ومع تقليص العقوبات لإيرادات الطاقة وارتفاع الإنفاق لتمويل القتال في أوكرانيا، فإن عجز الميزانية يزيد بالفعل بنسبة 17٪ عن الخطة لعام 2023 بأكمله.

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن توجيه روسيا ضربة ساحقة لـ الجيش الأوكراني

بيان عاجل من روسيا بشأن التوترات بين فلسطين وإسرائيل في جنين

روسيا أوكرانيا عجز الميزانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الترجي التونسي يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

موضوعات متعلقة

إعلان مفاجئ من المجر بشأن انضمام السويد لحلف الناتو

ضربة قوية.. بوتين يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن عملية التخلي عن الدولار

تحرك عسكري عاجل من الجيش الأوكراني على حدود بيلاروسيا

ماكرون: دخول قانون الطوارئ حيز التنفيذ قريبا

زيلينسكي: أطلقنا أكثر من 84 ألف قضية جنائية منذ بدء الحرب

رئيسة وزراء فرنسا توجه اتهامات خطيرة للمعارضة بسبب أعمال الشغب

مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بـ أمريكا

سيناريو كارثي.. تفاصيل القبض على جندي كاد يشعل حربا بين بريطانيا وروسيا

ترشيحاتنا

3 سنوات دراسة بدلا من 4..تطبيق الساعات المعتمدة في الجامعات

روسيا تغير قواعد اللعبة.. تحذير عاجل من ضابط مخابرات أمريكي للغرب

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علميا ومعيشيا

لا خسائر.. أول تعليق من مدير مستشفى أم المصريين على انقطاع الكهرباء

ما حكم الوضوء من الترع على حالها؟ دار الإفتاء تجيب

الصبر نفد.. توتر كبير في الغرب بسبب الهجوم الأوكراني المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ