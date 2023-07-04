خفض الإنفاق.. قرارات اقتصادية مهمة من روسيا لتوفير الأموال

ذكرت صحيفة “فيدوموستي” الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدرين مقربين من الحكومة، أن وزارة المالية الروسية اقترحت خفض الإنفاق على ميزانيتها لعام 2024، وهي خطوة من شأنها أن توفر الأموال للإنفاق على مجالات مثل الجيش والأمن القومي.

وفي مواجهة فجوة في الميزانية من يناير إلى مايو بلغت 42 مليار دولار أقر المسؤولون الروس بالحاجة إلى كبح العجز واتفقوا في منتدى اقتصادي الشهر الماضي على أن بعض التخفيضات في الإنفاق ستكون حتمية بينما ينظرون إلى زيادة الاقتراض المحلي أو زيادة الضرائب كبدائل أقل جاذبية.

ومع تقليص العقوبات لإيرادات الطاقة وارتفاع الإنفاق لتمويل القتال في أوكرانيا، فإن عجز الميزانية يزيد بالفعل بنسبة 17٪ عن الخطة لعام 2023 بأكمله.